El Molles Malés Casserres no va donar lloc a la sorpresa i va aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor femenina després d’una clara victòria contra l’Alzina a la seva pista. D’aquesta manera, el conjunt que preparen Xavi Parcerisa i Ramon Riu pren el relleu de l’Athletic Vilatorrada, el campió de la temporada passada, amb qui ara coincidirà a la nova categoria.

Les casserrenques arribaven al partit amb dos punts de diferència respecte del segon classificat, Les Corts, i els va fer valer en l’última jornada de competició. Tot i la igualtat en el joc, malgrat el que pugui semblar pel resultat final, el Casserres es va mostrar molt intens des que va arrencar el duel i Gemma Navarro, al minut 3, només va haver d’empènyer la pilota per anotar, després d’una assistència de la seva germana Marta. Tot seguit, un córner servit per Gemma Baladés va acabar amb gol en pròpia porta de la visitant Raquel Sáez i, just a continuació, va arribar el tercer, amb una connexió entre Jeni i Cèlia que va finalitzar amb un cop de cap de la segona.

Tot i la diferència, les visitants no es donaven per vençudes i Marta Guirado, la portera local, havia de fer algunes intervencions de mèrit. A l’últim minut del període, Gemma Navarro va donar més tranquil·litat amb el quart gol abans d’anar als vestidors.

Preludi de la festa

La segona part va estar marcada per un ambient de felicitat a les graderies, ja que es veia la victòria i l’ascens molt a prop. Irene Sales va reduir la distància quan només faltaven sis minuts per al final, però l’equip de casa va reaccionar, amb una rematada de Jeni, en primera instància, i el darrer gol de la temporada, de la golejadora Clàudia.

L’any ha estat atípic, a una sola volta per culpa de la covid, però el Molles Malés Casserres ha aconseguit 38 punts dels 45 en joc, amb una sola derrota, que expliquen un èxit molt merescut.