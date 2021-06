Els Campionats de Catalunya dels grups d'edat van posar aquest passat cap de setmana la cloenda a la temporada de competicions catalanes a les piscines del Club Natació Lleida, amb bones actuacions de les representants del Club Natació Minorisa i el Club Natació Berga-El Tossalet.

El duet del CN Minorisa format per Marina Parcerisa i Mònica Palà va ser l'únic en competició a la Rutina Lliure absoluta i es va penjar la medalla d'or mostrant un cop més la seva progressió. Les manresanes van ser brillants i segures en l'execució dels exercicis que treballen amb les seves entrenadores, Maria Espiau, Lluïsa Quevedo i Georgina Delgado.

Jana Brunet i Paula Zamora van acabar 8es en la Rutina Lliure júnior, exhibint un bon nivell i pensant en els estatals del proper mes de juliol.

Les benjamines van debutar en una gran competició i van finalitzar 8es: Aida Alsina (2010), Mariona Escudero (2012), Farners Espinalt (2012), Maia Jurado (2012), Alba Martí (2013) ,Laia Martí (2011), Paula Ortuño (2011), Lucia Peralta (2011), Irene Pérez (2012) i Iraitz Sánchez (2011).

El CN Berga-El Tossalet va exhibir la bona feina que porta a terme en el camp de la natació artística.

L'equip format per Laia Morales, Arlet Toran, Anna Calvo, Martina Soler, Emma Ollé, Emma Corominas, Maria Massana, Maria Barreda, Marina Puntas, Núria Vilardaga i Eva Prat van guanyar la prova de Rutina Lliure juvenil (grup B), amb una rutina combinada que va valer 40.0668, per davant dels conjunts Federació Catalana 2 (36.1000) i Federació Catalana 1 (28.5000).

Per la seva part, l'equip integrat per Irune Sánchez, Carlota Culell, Leire Fernández, Laia Valencia, Aina Molina, Sigrid Pérez, Iona Requena, Tania Gonfaus i Dúnia Mollar van ser primeres en la Rutina Lliure sènior (grup C), amb 49.3332, imposant-se a la formació Federació Catalana (46.5000).

Els dos equips estan entrenats per Bea Rodríguez, que va destacar la feina feta per les nedadores.