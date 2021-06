La llegenda negra del Girona va viure ahir un nou i cruel episodi. L’equip dirigit per Francisco tenia un avantatge de 1-2 assolit a Vallecas en l’anada de la promoció d’ascens a Primera, però no va ser suficient perquè anit va perdre per 0-2 amb el Rayo (on juga el manresà Ivan Martos) a Montilivi i es va quedar a les portes de pujar a la màxima categoria del futbol espanyol.

El partit es va començar a tòrcer aviat. En el minut 7, Álvaro li va agafar l’esquena a la defensa local i va fer el 0-1, un resultat que encara els hi servia als catalans per pujar a Primera però que significava una patacada de bones a primeres. El drama gironí es va engrandir en el descompte del primer període: Trejo va resoldre un embolic dins l’àrea i va capgirar l’eliminatòria quan encara quedava tota la segona part.

Si fa un any, també a casa però amb l’Elx de rival, Stuani va ser expulsat al minut 61, ahir va ser el rival qui es va quedar amb 10 gràcies a la segona groga de Velázquez al 55. Però d’aquí fins el final, els gironins van exhibir molt poca capacitat ofensiva i els madrilenys es van dedicar a perdre temps tan com van voler, i finalment van obtenir la recompensa de l’ascens a la Lliga Santander.