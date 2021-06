El nom de Torrey Pines, a la costa de San Diego, ja estarà lligat de per vida al de Jon Rahm, el talentós golfista de Barrika, a Biscaia, de 26 anys, que aquest diumenge va assolir la glòria i va sumar el seu primer gran de golf al adjudicar-se la 121 edició de l’Open dels Estats Units, un dels quatre tornejos que componen el Grand Slam. En aquest camp va conquistar el seu primer títol professional fa quatre anys al circuit nord-americà i en aquest escenari idíl·lic, al costat del Pacífic, Rahm ha entrat a l’Olimp dels grans que abans van creuar Seve Ballesteros (tres Open i dos Masters), José María Olazábal (dos Masters) i Sergio García (un Masters).

Puny a l’aire, carregat d’ambició i determinació, Rahm va firmar dos ‘birdies’ als forats 17 i 18 amb què va completar una espectacular tornada de 67 cops i va guanyar el pols que va mantenir a l’última volta amb el sud-africà Louis Oosthuizen, que va iniciar l’últim recorregut com a líder, amb dos cops d’avantatge, però va acabar cedint contra l’empenta de Rahm, el primer espanyol que inscriu el seu nom en l’open nord-americà. El golfista basc va completar les seves quatre voltes amb 278 cops, sis sota par, un menys que Oosthuizen i amb tres d’avantatge sobre el nord-americà Harris English, que va ocupar la tercera plaça.

Abraçat al seu fill nounat Kepa i la seva dona Kelley Cahill, el Dia del Pare als Estats Units, Rahm va haver d’esperar a la casa club que Oosthuizen conclogués el seu recorregut, iniciat dos forats per darrere. Però l’error del sud-africà al 17, li va permetre somriure mentre seguia el final de la jornada des del camp d’entrenament, ja que va preveure la possibilitat que es pogués disputar un ‘play-off’.

«Per a mi aquest camp sempre serà molt especial. Aquest escenari i aquesta atmosfera em resulten molt còmodes, em sento com si estigués un dia d’estiu a casa», va afirmar Rahm, que va tenir paraules de record per al pioner d’aquest esport, Seve, a qui sempre ha posat com un referent en la seva carrera.

El triomf suposa una espècie de justícia divina per a Rahm que fa tot just 15 dies, es va quedar amb la mel a la boca, quan arribava líder del Memorial Tournament a l’última jornada amb sis cops d’avantatge i es va veure obligat a abandonar per un positiu de Covid.