Pirinaica i Artés van disputar un emocionant partit que va concloure amb victòria visitant per 2-3. Els artesencs van començar dominant la possessió de la pilota, però els locals dificultaven l’elaboració del joc amb una bona pressió. Al minut 17, l’àrbitre assenyalaria penal a favor de la Pirinaica, després que un defensor visitant colpegés amb el colze el rostre de l’atacant manresà, en una jugada dins l’àrea, que també suposaria l’expulsió de l’agressor. Codina anotava des dels onze metres i l’Artés es quedava amb un jugador menys. Tot i anar al darrere i jugar amb inferioritat numèrica, els visitants van seguir mostrant un bon joc combinatiu, encara que la teranyina defensiva de la Pirinaica evitava qualsevol aproximació. Al minut 62, Martín aprofitava una pilota llarga a esquena de la defensa visitant per fer el 2-0, un gol que semblava que donaria certa tranquil·litat als de la Mion. Però al 69 les forces s’igualarien quan la Piri també perdia un jugador, per doble targeta groga. L’Artés se sentia còmode sobre el terreny de joc, i amb igualtat numèrica era capaç de trobar els espais necessaris per fer mal al rival. Al 78 arribava el gol d’Altimira, que repetiria al 84 per posar l’empat al marcador. Amb escassos minuts per disputar-se, els visitants es van llançar a l’atac a la cerca de la remuntada, que arribaria en el temps afegit quan Roca superava el porter local amb un tir potent.