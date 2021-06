El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va decidir no sotmetre de moment a la votació de l’Assemblea General de Compromisaris la permanència del club al projecte de la Superlliga europea perquè «aquest format de competició avui en dia no existeix». En la trobada amb 768 socis compromisaris celebrada ahir al Camp Nou, i a petició de diversos assistents que van sol·licitar un referèndum sobre el tema, Laporta va dir que «la via telemàtica ens permetrà decidir moltes coses i hem de fer que sigui fiable i segur. Espero que en breu puguem fer la primera votació telemàtica».

El mandatari va precisar que «el projecte està molt viu i continuem en ell», i va enumerar els motius que van dur la junta a adherir-s’hi. «Vam veure que era factible, perquè els clubs que hi estaven involucrats eren grans d’Europa, perquè hi havia finançament i perquè arribava en un moment en què tots els clubs tenim problemes econòmics». A més, Laporta va explicar que l’entrada a la Superlliga «representava un mínim de 700 milions d’euros per temporada més els variables».