El Lleida Llista es va proclamar, per tercer any consecutiu, sense comptar el 2020, suspès per la pandèmia, campió de la World Skate Europe Cup. Ho va fer derrotant a la final el Sarzana italià, el botxí de l’Igualada Rigat en els quarts de final de divendres i també el seu adversari en la final anterior. El 5-3 final va arribar després d’una remuntada. Els gols de Galbas avançaven per 0-2 el Sarzana, però quatre anotacions seguides de Vives i una de Tomàs van capgirar el resultat. El tercer de Galbas va ser una anècdota.