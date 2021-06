Les medalles de plata de David Martín (FC Barcelona) en martell i Eloi Santafé (Petromiralles-CAI Igualada) en decatló i el bronze del relleu de 4x100 metres femení de l'Avinent Manresa, format per Patrícia Serrano, Meritxell Tarragó, Anna Cabrera i Laia Solà, van ser els resultats més destacats de la participació dels atletes de la Catalunya central en els Campionats d'Espanya sub-23, que van tenir lloc durant el passat cap de setmana a Nerja (Màlaga).

David Martín, de Sant Joan de Vilatorrada, va afegir un altre èxit al seu currículum i es va proclamar subcampió estatal en el llançament de martell en enviar l'artefacte a 62 metres i 61 centímetres, 40 més que Aitor Urkia (Reial Societat, 62.21) i 19 menys que Aimar-genis Palma (Playas de Castellón, 62.80), en una final molt igualada. Martín és a hores d'ara setè del rànquing estatal absolut.

Per la seva part, Eloi Santafé només va ser superat per Óscar Andrés (Playas de Castellón) després de les deu proves del decatló. El campió va totalitzar 7004 punts, l'igualadí 6722 i Iker Martín (Cornellà At.) en va fer 6502.

Les 10 marques de l'anoienc van ser: 11.21 en 100 m, 6.69 en llargada, 11.78 en pes, 1.80 en altura, 50.72 en 400 m el primer dia; i 14.92 en 110 m tanques, 33.92 en disc, 4.20 en perxa, 40.81 en javelina i 4.47.05 en 1.500 m en la segona jornada. Santafé va ser el millor a les tanques i va quedar segon en 100 metres i perxa. En el rànquing espanyol de la temporada, ocupa de moment la novena plaça.

El quartet del relleu curt de l'Avinent Manresa, integrat per Anna Cabrera, Laia Solà, Meritxell Tarragó i Patrícia Serrano, es va penjar la medalla de bronze a Nerja en completar la volta a la pista en 47.38. Per davant seu a la final dels 4x100 m només van quedar l'Uni. León Sprint At., amb 46.66, i el Trops-Cuevas de Nerja, amb 46.74.

Les quatre rellevistes van assolir aquest èxit al final d'un cap de setmana en el que cadascuna d'elles també va disputar proves individuals. Patrícia Serrano va arribar 5a a la final dels 100 m amb 11.99 -de nou, per sota del 12 segons-, després de classificar-se amb 12.02 a les sèries.

Meritxell Tarragó, per la seva part, va quedar 7a en la final dels 400 m amb un bon registre de 56.49 (56.64 en la ronda prèvia).

Anna Cabrera va doblar llargada i 100 m tanques. A la sorra va ser 11a , amb 5.50; i la recta va fer 14.81 amb excés de vent en les semifinals i no va poder arribar a la cursa decisiva.

Laia Solà va fer 12.29 a les semifinals dels 100 m i va quedar eliminada.

De l'Avinent Manresa també van destacar Montserrat Montañés, que va ser 7a en la final de pes (11.15) i 9a en la de martell (47.89) i el 9è lloc de Toni Baños a la final dels 3.000 m obstacles, amb 9.09.41.

El Petromiralles-CA Igualada va obtenir dues places de finalista a més de la plata de Santafé. Theo Ruiz va saltar 4.85 en la perxa i va acabar 5è, la mateixa posició que va signar Hèctor Ramos en el salt d'alçada gràcies a un millor intent de 2.05 que significa una nova millor marca personal.

Naima Ait Alibou, que va guanyar la seva sèrie dels 1.500 m amb 4.34.24, va acabar 10a en una lenta final, amb 4.44.12.

Per la seva part, Gerard Bou va ser 7è a la final B dels 5.000 m (15è lloc total), amb 14.51.57, una nova marca personal.