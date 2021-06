Anunci històric en el futbol americà dels EUA: aquest dilluns l’ala defensiu de Las Vegas Raiders, Carl Nassib, es va convertir en el primer jugador actiu de la Lliga Nacional (NFL) que es declara públicament homosexual. L’anunci de Nassib va ser fet en un post d’Instagram en què va explicar que es troba en la seva residència de Pennsilvània i volia dedicar «un moment» per donar a conèixer la seva condició d’homosexual perquè és quan se sent còmode per fer-ho. Després d’admetre que ja feia temps que meditava la decisió ara tenia tota la seguretat per fer-ho perquè es troba envoltat de la millor família, amics i la professió que sempre va desitjar tenir i demanar.

assib també va expressar que es considera una persona reservada i que sota cap circumstància mirava de cridar l’atenció sinó que es tractava de «responsabilitat» amb les seves creences i la importància que té la representació i la visibilitat. «De fet, espero que algun dia, vídeos com aquest i tot el procés de presentació no serà necessari», va afirmar Nassib, de 28 anys. «Però fins aleshores, faré el meu millor esforç i faré la meva part per cultivar una cultura que accepti, sigui compassiva i començaré amb la donació de 100.000 dòlars al projecte Trevor».

El projecte Trevor brinda serveis d’intervenció en crisi i prevenció del suïcidi a la comunitat LGBTQ. «Són una organització increïble, són el servei de prevenció de suïcidis número u per als joves LGBTQ als Estats Units», va dir Nassib. «I realment estan fent coses increïbles. Em sento emocionat de formar-ne part, ajudar en tot el que pugui i en el futur de l’obra que porta a terme».

La reacció a l’anunci de Nassib va ser immediata en tota l’NFL i el món esportiu en general. En un comunicat, el comissionat de l’NFL, Roger Goodell, va dir que la Lliga «està orgullosa del Carl per compartir amb valentia la seva veritat avui». «La representació importa», va afirmar Goodell. «Compartim la seva esperança que algun dia, aviat, declaracions com la seva ja no siguin d’interès periodístic, mentre ens dirigim cap a la igualtat total per a la comunitat LGBTQ. Desitgem al Carl la millor de les sorts en la temporada que ve». El director executiu de l’NFLPA, DeMaurice Smith, també, de manera oficial, va dir que recolzava completament Nassib i la feina que fa amb el projecte Trevor, ja que l’objectiu final no era cap altre que fer que la seva comunitat i la resta del món puguin tenir un lloc més segur. Mentrestant, el propietari dels Raiders, Mark Davis, i l’entrenador en cap de l’equip, també, a través de diversos comunicats, van destacar la gran persona i professional que era Nassib i la grandesa que havia adquirit amb la seva acció. D’altra banda, GLAAD, l’organització no governamental nord-americana de monitoratge de mitjans, fundada com a protesta contra la cobertura difamatòria de persones LGBT, va qualificar l’anunci de Nassib com «un reflex històric de l’estat creixent de visibilitat i inclusió LGBTQ al món dels esports professionals». “... La història de Carl Nassib no només tindrà un impacte profund en el futur de la visibilitat i acceptació de LGBTQ en els esports, sinó que envia un missatge contundent a tantes persones LGBTQ, especialment als joves, que ells algun dia també poden arribar a ser i triomfar com atletes professionals com ell», va dir la presidenta i directora executiva de GLAAD, Sarah Kate Ellis, en un comunicat.

Nassib es va unir als Raiders el 2020 amb un contracte d’agent lliure per tres anys i 25 milions de dòlars, amb 16,75 milions garantits. La temporada passada va aconseguir 2,5 captures i una intercepció en 14 partits disputats, inclosos cinc de titular, amb els Raiders. Nassib va ser selecció de tercera ronda amb els Cleveland Browns el 2016 després de formar-se a Penn State, i també va jugar dues temporades amb els Tampa Bay Buccaneers abans d’unir-se als Raiders. Va cridar l’atenció nacional com una estrella de l’aparició dels Browns a ‘Hard Knocks’ el 2018, brindant assessorament financer als seus companys d’equip i oferint la seva opinió sobre l’existència dels extraterrestres.

Michael Sam, l’exrerelínia de Missouri, es va convertir en el primer jugador obertament gai en ser seleccionat en la història de la NFL el 2014, quan els Rams el van portar al lloc 249 a la general. Va ser tallat per l’equip al final del camp d’entrenament aquell any i mai va jugar un partit de temporada regular a l’NFL.