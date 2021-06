La Federació Catalana de Futbo va fer entrega entrega aquest dilluns al CF La Llacuna del primer desfibril·lador inclòs en la seva nova campanya, en un acte amb la presència del president Joan Soteras, els col·laboradors del projecte i altres autoritats.

Tots Som un Batec és la nova campanya que ha impulsat enguany la Federació Catalana de Futbol, juntament amb la Fundació de l’FCF, la Fundació “la Caixa” CaixaBank, la Fundació Leo Messi i CardioSOS, amb l’objectiu de cardioprotegir tots els camps de futbol, els pavellons i pistes de futbol sala de Catalunya. La campanya té una inversió de 200.000 euros per tal de cardioprotegir un total de 180 instal·lacions esportives.

Per aquest motiu, els clubs afiliats a l’FCF que encara no disposin d’un DEA a les seves instal·lacions els poden sol·licitar al web totssomunbatec.cat. En aquest apartat web es poden visualitzar els vídeos de la campanya, amb la participació del futbolista Leo Messi com a protagonista, i els passos a seguir per part dels clubs interessats per fer la sol·licitud del desfibril·lador.

El primer club en rebre un desfibril·lador va ser el CF Llacuna, de l’Anoia, aquest dilluns 21 de juny, al Camp de Futbol Municipal La Cuitora. El club arlequinat compta en l’actualitat amb un equip amateur, al Grup 7 de la Quarta Catalana, i té un total de 25 llicències en actiu.

L’alcalde de la Llacuna, Josep Parera, va donar la benvinguda als assistents i va agrair a la federació que “el CF Llacuna hagi estat el primer club en rebre un DEA. Ens honra com a poble, i és que volem dotar aquest camp amb els equipaments més moderns i totes les eines possibles per a què es pugui practicar el futbol de manera segura”.

El president del CF Llacuna, Josep Maria Albet, es va mostrar orgullós amb el desenvolupament de “la campanya TOTS SOM UN BATEC de l’FCF. És d’agrair, ja que el nostre poble està una mica allunyat de nuclis grans i actuar amb rapidesa és vital. El que necessitem ara és adaptar aquestes instal·lacions als temps actuals, renovar-les amb gespa artificial”.

Per la seva part, el president de l’FCF, Joan Soteras, va explicar que “el primer projecte que vaig engegar com a president de la Federació va ser TOTS SOM UN EQUIP, per ajudar al futbol amateur. I just després ha arribat la campanya TOTS SOM UN BATEC, la qual gràcies a la col·laboració de la Fundació “la Caixa” CaixaBank, la Fundació Leo Messi, CardioSOS i la Fundació Catalana de Futbol ha estat possible tirar-la endavant. A dia d’avui, aquesta campanya està molt associada al món del futbol perquè, desgraciadament, tots hem vist el que va passar amb un jugador durant l’Eurocopa, però gràcies al desfibril·lador que hi havia al camp li van poder salvar la vida. Per tant, això ens demostra que anem pel bon camí, i que els terrenys de joc i els pavellons que encara no estiguin cardioprotegits ho han d’estar. Avui donem el primer pas a la Llacuna amb la instal·lació d’un desfibril·lador, però esperem que no s’hagi de fer servir mai”.

Els objectius de la campanya

Amb Tots Som Un batec es pretén:

Promoure l’ús i la provisió d’equips de cardioprotecció a les instal·lacions on es practiqui el futbol i futbol sala i que encara no disposin de desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Facilitar una intervenció immediata en casos de defalliment provocat per aturada cardíaca.

Brindar un servei de cardioprotecció a tot l’entorn esportiu, tant a esportistes com a públic en general.

A l’acte d’entrega també hi va assistir el directiu i delegat de l’FCF a l’Anoia, Francesc Borrega; el directiu i delegat de l’FCF al Penedès-Garraf, Jaume Plaza; i el president de la Fundació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, que ha afirmat que “és una alegria immensa poder entregar el primer desfibril·lador després de tanta feina. Per a nosaltres és un gran orgull entregar-ho a clubs modestos i tant de bo no els hagin d’utilitzar mai. Esperem que sigui l’inici per aconseguir que el 100% dels camps de futbol i pavellons de futbol sala de tot Catalunya tinguin aquesta eina. I és que un dels objectius de la Fundació és ajudar als altres i, sobretot, en qüestions de salut”.

La directora de l’àrea de negoci de “la Caixa” CaixaBank a l’Anoia-Baix Llobregat Nord, Gisela Balada, ha manifestat que “és un honor i un orgull estar present en l’entrega del primer DEA en un camp de futbol. Aquesta part del territori és molt tradicional per a nosaltres i el volem cuidar molt”.

El director financer de CardioSOS, Jordi Pujol, s’ha mostrat “molt content d’instal·lar el primer desfibril·lador prop de la nostra seu, a Igualada. És un pas molt important perquè cap camp de futbol ni pavelló de futbol sala es quedi sense un desfibril·lador. També és molt important que els clubs formin a les persones que ells creguin més adients per tal d’intervenir si es produeix un incident. S’ha de saber on està col·locat el DEA i com s’ha d’actuar”.

El programa de cardioprotecció s’emmarca dins del marc general Tots som un equip, de promoció i impuls del futbol i futbol sala amateur català. La campanya incideix, entre d’altres eixos, en el foment de la pràctica esportiva segura i saludable, tenint en compte que la salut dels federats i federades és una qüestió prioritària per l’FCF.