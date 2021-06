La derrota inicial davant Biolerrusia a l’Eurobàsquet femení va relegar Espanya a jugar una ronda eliminatòria extra, però en el partit de vuitens de final, a La Fonteta de València, va acabar sent un reconeixement per a la selecció de Mondelo, que va acabar guanyant amb solvència davant Montenegro (78-51) i ratificar el seu creixement en el campionat abans de quarts de final, aquest dimecres (21.00 h) davant Sèrbia.

L’equip espanyol va començar a consolidar el seu avantatge, de 8 punts al final del primer quart i de 18 al descans, amb un desplegament defensiu espectacular, amb menció especial per a la murciana Laura Gil.

Amb molts punts al contraatac, a l’altre costat de la pista Espanya va desplegar un atac alegre, variat i precís, liderat per Astou Ndour (17 punts) i per l’espectacular aparició de María Conde des de la banqueta, amb 15 anotacions en poc més de 9 minuts de joc abans del descans i 19 al final amb 7 de 7 en tirs de camp, i tot entre un gran desplegament general de jugadores com Cristina Ouviña o Maite Cazorla, cada una amb 8 punts al final.