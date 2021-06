El tècnic barceloní Sergi Saldaña serà el coordinador general del futbol sala base del Manresa Futbol Sala la propera temporada. La renúncia del jugador del primer equip blanc-i-vermell Asis Boukhress a continuar exercint aquesta funció; la tasca desenvolupada per Sergi Saldaña com a entrenador del juvenil A de l’entitat des de finals de novembre del 2020, i el pla de treball presentat pel tècnic establert a Montcada i Reixac han propiciat el nomenament del barceloní, de 36 anys.

L’elecció de Sergi Saldaña implica que els jugadors del planter del Manresa FS tindran com a principal referent a un entrenador que és tot un exemple de superació personal degut a les particularitats de la seva trajectòria vital. El barceloní no només va aterrar al Manresa FS després de tancar un cicle de quatre temporades consecutives exercint com a tècnic a Anglaterra. Sergi Saldaña va optar per entrenar després de superar una gravíssima malaltia. Sens dubte, el seu testimoni és inspirador.

Una vida aturada pel càncer

El futbol sala és la gran passió vital de Sergi Saldaña, tot i que el barceloní assenyala que «em vaig iniciar tard en les competicions federades. No va ser fins el meu primer any de cadet, a l’Associació Esportiva les Corts. Fins llavors, només havia pres part en les lligues tutelades pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona». Sergi Saldaña no era un jugador d’elit però jugava amb el primer equip del club barceloní mentre cursava la llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). Els paràmetres de la seva quotidianitat van començar a modificar-se arran de l’aparició de dolors persistents a la musculatura paravertebral, és a dir, aquella situada al llarg de la columna vertebral, quan el barceloní tenia 22 o 23 anys. «La primera explicació que hi van trobar els facultatius va ser que les molèsties eren una conseqüència negativa de l’excés d’activitat física que desenvolupava». L’empitjorament del seu estat general es va accentuar i un fet va alarmar Sergi Saldaña. «Sóc de bon menjar... Quan vaig perdre la gana em vaig adonar que la meva salut anava de mal en pitjor. Vaig tornar al metge convençut que només em quedaven dos o tres mesos de vida», revela.

El dolor era degut a «un tumor retroperitoneal a la zona de l’abdomen que pressionava la columna vertebral». Els facultatius li van diagnosticar «un càncer de testicle amb triple metàstasi: cerebral, hepàtica i pulmonar» i li van detallar les diferents possibilitats de tractament que hi havia amb quimioteràpia. «Em va alegrar saber que hi havia l’opció de tractar i vèncer la malaltia. Sabia que el que m’esperava seria dur i em vaig centrar en lluitar per la meva vida».

La joventut i la immillorable forma física de Sergi Saldaña el van ajudar a superar el càncer, tot i perdre 20 kg només durant el primer mes de tractament. Van ser tres anys i mig de lluita a través de tres tipus de quimioteràpia, radioteràpia i «una cirurgia estomacal que va necessitar 40 punts de sutura».

De jugador a tècnic

Sergi Saldaña es va recuperar del tot, malgrat que els agressius tractaments mèdics li van deixar «algun problema circulatori i una afectació a un dels malucs que m’impedeixen fer esport d’alta intensitat». Una realitat que no va allunyar el barceloní de «la meva gran passió: el futbol sala». Sergi Saldaña va decidir vehicular, a partir d’aleshores, la seva dèria per aquest esport com a entrenador i, a més d’acabar els estudis universitaris i d’ampliar-los amb un màster, va formar-se com a tècnic de futbol sala fins que va assolir el Nivell 3, el més alt.

El barceloní va començar a entrenar a l’equip representatiu de l’escola IPSE (Tercera Catalana) i després va exercir com a tècnic del juvenil A i de segon entrenador del primer equip de l’AE les Corts (Divisió d’Honor Catalana), durant tres temporades consecutives.

Un quadrienni a Anglaterra

Inesperadament, l’estiu del 2016, Sergi Saldaña va tenir l’oportunitat d’anar a entrenar a Anglaterra, al Sheffield Futsal Club, equip de la National Futsal League, la màxima categoria. «Vaig acceptar per millorar el meu domini de la llengua anglesa. Hi vaig anar amb la mentalitat d’estar-hi només un curs esportiu, però al final l’aventura s’ha allargat durant tot un quadrienni», exposa.

Els tres últims exercicis Sergi Saldaña ha dirigit un altre equip de la National Futsal League, el Manchester Futsal Club. La temporada 2019-20, just abans de l’esclat de la crisi sanitària, el barceloní entrenava «al primer equip de l’entitat, així com a les formacions femenina i juvenil, a més del conjunt representatiu de la Manchester Metropolitan University». Saldaña també era el coordinador dels equips formatius del club anglès.

«Els jugadors de la National Futsal League no són professionals. Reben una compensació econòmica per la seva dedicació, una espècie de sobresou. En aquests moments, les jornades es disputen en règim de concentració en una seu única i hi assisteixen de 200 a 300 espectadors». Per a Sergi Saldaña, un dels principals inconvenients per millorar el nivell dels jugadors anglesos «és la manca de competicions per als equips base». «A Anglaterra, la societat encara percep el futbol sala com una eina per millorar la tècnica dels joves futbolistes, no com un esport amb característiques i especificitats pròpies», conclou.

Formar per etapes i verificar

En l’actualitat, Sergi Saldaña exerceix de professor substitut a la barcelonina escola Mare de Déu del Roser. El barceloní entén el procés de formació d’un jugador de futbol sala com el dels seus alumnes de secundària. «La forja d’un esportista ha de ser com la d’un estudiant. S’ha de desenvolupar per etapes i els entrenadors han de poder fer un seguiment i verificació de les habilitats tècniques i tàctiques adquirides, així com de la progressió de cada jugador de forma individualitzada». Per això, una de les seves principals preocupacions serà «donar a tots els tècnics dels equips base del Manresa FS unes pautes mensuals amb els aspectes del joc que s’han treballar segons l’etapa formativa dels jugadors del seus respectius equips. Sovint, els entrenadors d’una formació juvenil, per exemple, donen per fet que determinats aprenentatges ja s’han adquirit i després descobreixen que no ha estat així. Amb la metodologia de treball que vull implantar, això no s’hauria de produir». A més, Sergi Saldaña vol mantenir un contacte estret i continu amb les famílies dels jugadors. «Els pares dels esportistes han de tenir constància fefaent dels valors que els hi estem inculcant: capacitat de compromís i de sacrifici, respecte per l’oponent...», detalla el tècnic barceloní.