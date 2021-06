La jugadora americana i AE Sedis Bàsquet han arribat a un acord per caminar plegats la temporada vinent i es converteix en el primer reforç interior pel nou Cadí La Seu.

Nascuda al petit poble de Middleton, situat a Tennessee, va començar amb el bàsquet defensant els colors de l’institut del seu lloc natal amb els SkyHawks. Equip amb el qual ja despuntava i té un raconet en la seva història havent arribat a la xifra dels 1000 punts i en un partit davant HayWood County on va anotar 19 punts, capturar 20 rebots i col·locar fins a 9 taps. La seva etapa universitària començà a UT Martin, on faria mèrits per acabar sent mencionada “OVC Female Athlete of the Year”, premi otorgat per la Conferència d’Ohio Valley.

22,9 punts, 7,2 rebots, 1,8 assistències i 1,7 taps per partit, cridarien l’atenció de la primera lliga dels Estats Units, la WNBA. El passat 15 d’abril d’aquest any, Indiana Fever la seleccionaven en el draft de la WNBA en el 26è lloc. Tot i no acaparar gran part de les portades de la franquícia d’Indiana, va sorprendre a tothom en el seu debut en el primer partit de pretemporada, on va aconseguir fins a 16 punts per encapçalar la victòria del seu equip davant els Chicago Sky. Tot i això, poc ha estat el protagonisme que li han pogut donar en la rotació de minuts un cop començada la lliga regular. Finalment, per aquest motiu i després del fitxatge de Bernadett Határ, acabaria sent tallada. Enguany, de la mà de Cadí La Seu, debutarà a la Lliga Femenina Endesa.

En les seves primeres declaracions com a jugadora de Cadí La Seu, Perry comenta que es sent “molt agraïda” de venir a jugar al club i assenyala que “serà fantàstic jugar davant dels aficionats aquesta temporada”. Declara que està “desitjant conèixer a tothom i posar-se a treballar amb l’equip” per un any que s’espera “brillant i extraordinari”. Bernat Canut declara el següent sobre la nova incorporació: “Chelsey Perry és un “fals” pivot. Jugadora d’1,90 amb gran capacitat atlètica. Juga d’esquena a cistella, però li agrada molt sortir a llançar de 3 punts, des d’on té un talent especial. Està millorant el joc de cara i com a “rookie” s’haurà d’endurir al nivell que exigeix la nostra lliga. L’ajudarem perquè es senti còmoda, creixi i exploti tot el seu potencial amb nosaltres.”