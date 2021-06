El Baxi Manresa seguirà amb Pedro Martínez a la banqueta. L'entrenador en actiu a la lliga amb més partits dirigits a l'ACB amplia la seva vinculació amb l'equip vermell, on ha acordat poder seguir durant dues temporades més.

El club i l'entrenador consoliden d'aquesta manera el projecte que van engegar ara fa dos anys amb el retorn de Pedro Martínez a la banqueta, etapa en què l'equip ha disputat competició europea i ha aconseguit superar amb nota els objectius esportius que tenia per a cada temporada.

Pedro Martínez (nascut a Barcelona el 29 de juny del 1961) seguirà sent d'aquesta manera qui més partits ha dirigit des de la banqueta manresana (245), després que el gener del 2020 va superar els 202 de Jaume Ponsarnau. Però aquesta no és l'única dada que lidera Pedro Martínez, ja que també és, d'entre els entrenadors que hi ha a les banquetes espanyoles, qui més partits ha dirigit a la Lliga Endesa, amb 912.