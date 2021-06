«Prendre una decisió sobre el meu futur esportiu no ha estat gens senzill. D’una banda, tenia l’oferta de renovació del Cerdanyola, un club que ha estat la meva segona família les últimes tres temporades i que m’ha permès créixer i madurar com a futbolista. I de l’altra, l’engrescadora proposta del Manresa basada en un estil de joc i una manera de treballar molt atractius. He hagut de meditar-ho molt i al final he optat per formar part d’un magnífic projecte que pot ajudar-me a millorar i diversificar les meves prestacions com a davanter».

Així argumenta el seu retorn al Centre d’Esports Manresa el vilomarenc Javi López, després de jugar a Tercera Divisió amb el FC Cerdanyola els darrers exercicis i de ser un pilar fonamental en l’inesperat ascens dels vallesans a la Segona Divisió RFEF. No endebades, aquesta temporada el davanter ha marcat 13 gols i ha estat titular indiscutible a l’equip dirigit per Toni Carrillo.

Javi López va aterrar per primera vegada al club blanc-i-vermell el curs esportiu 2014-15, després d’un exercici marcat per dues greus lesions òssies al juvenil del Pont de Vilomara CF. «He viscut el futbol intensament des de ben petit. Vaig néixer el 1997, quan el pare jugava a l’Atlètic Gironella i ja assistia a tots els seus partits dins el cotxet». El pare de Javi López, un central expeditiu, va jugar quatre temporades al Centre d’Esports Manresa els anys noranta i el seu avi matern, Francisco Espada, també va defensar la samarreta del primer equip blanc-i-vermell.

«Tot i que encara anava enguixat», prossegueix Javi López, «Juanjo Beltrán i Jesús Barón van insistir en el meu fitxatge. Sempre havia jugat als equips base del Pont de Vilomara CF, excepte els dos anys d’aleví, en què vaig militar al Gimnàstic. No va ser una bona experiència. Vaig tornar al Pont i no en vaig voler marxar durant els següents cinc cursos, però aquell estiu, els tècnics blanc-i-vermells em van convèncer».

De pivot defensiu a golejador

Així doncs, el vilomarenc va iniciar la seva relació amb el Manresa al juvenil B com a mig centre defensiu, la seva posició de sempre. Jesús Barón, en constatar la seva capacitat rematadora, va optar per reconventir-lo en davanter i el curs següent, el tercer com a juvenil, Javi López es va revelar com un golejador compulsiu i amb 46 gols va propiciar l’ascens a Preferent Juvenil del seu equip.

Tot i ser jugador del filial blanc-i-vermell que militava a Quarta Catalana, la temporada 2016-17 va debutar a Primera Catalana amb el primer equip i va marcar el gol que va donar un valuós triomf contra la Unió Atlètica d’Horta als d’Albert Garcia, a l’estadi del Congost, el 23 d’abril del 2017. Dani Andreu li va mantenir la confiança el curs següent. Javi López va materialitzar 9 gols i el Manresa va estar a punt d’assolir l’anhelat ascens a Tercera. Després de malbaratar aquesta possibilitat en una pròrroga maleïda contra el FC Martinenc, el davanter va decidir continuar la seva progressió al FC Cerdanyola.

«Aquesta darrera temporada, el nostre objectiu inicial era assolir la permanència. El Cerdanyola és un club modest», exposa Javi López. El davanter bagenc va marcar 10 dels 31 gols que van possibilitar que els vallesans tanquessin la primera fase de la competició com a líders del subgrup 5B. El FC Cerdanyola només van sumar un empat en els sis partits de la segona, però en les tres eliminatòries decisives va exhibir una resiliència i competitivitat que li va permetre superar a la UE Vilassar de Mar, al Girona FC B i a la UE Sant Andreu. «Quan va acabar la pròrroga contra els barcelonins, esgotat, em vaig estirar sobre la gespa i vaig exclamar ‘Quina n’hem fet! Quina n’hem fet!’ Vam viure un esclat d’alegria i una allau d’emocions», sentencia el nou golejador blanc-i-vermell.