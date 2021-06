La selecció espanyola es va classificar per als vuitens de final de l’Eurocopa com a segona de grup després de desencallar la ineficàcia ofensiva i derrotar Eslovàquia per 0-5. El duel va ser àmpliament dominat per a l’equip de Luis Enrique, en què ahir va debutar de titular el martorellenc Eric Garcia, que va ser 71 minuts damunt del terreny de joc i resistint la calor de Sevilla.

Els espanyols van creure en fantasmes quan, al minut 12, Morata va errar un penal comès per Duda a Koke i indicat pel col·legiat a instàncies del VAR. Però tota la mala sort de tantes errades es va esborrar a la mitja hora, quan Sarabia va rematar a travesser i el porter Dubravka, en una acció molt desafortunada, es va introduir amb els punys la pilota a la porteria. Abans del descans, Laporte va anotar el segon a la sortida d’un córner i la represa va ser una passejada. Sarabia va fer el tercer, a passada d’Alba, Ferran, de taló, va anotar el quart en la primera pilota que tocava i Kucka va tancar el desastre centreeuropeu introduint-se a la seva porteria una rematada d’un Pau Torres que havia entrat feia un minut.

Al final, tothom va mirar a Sant Petersburg, on Polònia va igualar un 2-0, amb dos gols de Forsberg, amb dos de Lewandowski. El gol de Claesson a l’últim minut va donar el primer lloc als nòrdics i fa que Espanya hagi de jugar vuitens dilluns, a les sis de la tarda i a Copenhaguen, contra Croàcia.