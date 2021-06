Explica que per a ell és una «culminació» a gairebé tres dècades dedicades a fer d’entrenador i de gestor en el món de l’atletisme. Tot quedarà compensat aquesta nit, quan el manresà Joan Lleonart serà recompensat amb el premi al millor preparador estatal del 2020. Recollirà el guardó acompanyat de l’aragonès José Luis Mareca, en un premi concedit ex-aequo.

Lleonart, que també és el director tècnic de l’Avinent Manresa, reconeix que una bona part del premi ve donat per la seva feina amb la migfondista banyolina Esther Guerrero. «Ella és la punta de l’iceberg. La tornada a la competició, la temporada passada, va ser espectacular. Va aconseguir el rècord estatal dels 2.000 metres i, en els Campionats d’Espanya, va guanyar en pocs minuts les curses de 800 i de 1.500 metres, un fet que no havia passat mai. A més, enguany ja ha fet la mínima per participar en els Jocs Olímpics de Tòquio». El preparador manresà revela que en el recent estatal de clubs «va venir Raúl Chapado [president de la federació] i em va felicitar per aquest últim èxit. Devia ser una premonició perquè no hi havia parlat mai i ja devia saber que em donaven el premi».

A part de la feina amb Guerrero, de tota manera, Lleonart no oblida «que el meu projecte va començar la temporada 1992-93 i he tingut la sort de comptar amb grans atletes a qui he entrenat. Esportistes com Meritxell Calduch, Just Sociats, Griselda Juncà, Núria Tió i ara d’altres com Meritxell Soler, que està tenint un any fantàstic. També Manel Deli, que fa pocs dies va quedar campió d’Espanya dels 100 km amb la vuitena millor marca de l’any».

Des del punt de vista competitiu, el guardó «dona sentit al projecte que vaig iniciar fa 29 anys al Club Atlètic Manresa consistent a reforçar l’atletisme femení. Venim d’un setè lloc al Campionat d’Espanya, la nostra millor posició». De tota manera, posa data de caducitat a la seva trajectòria. «L’Esher i jo tenim la mirada fixada als Jocs de París del 2024. Segurament serà el seu final i jo potser m’hi estic un any més. L’atletisme m’ha donat molt, però també produeix desgast i no allargaré gaire més el meu cicle». De moment, li toca gaudir d’un gran moment avui, a Getafe, en un acte retransmès pel web federatiu.