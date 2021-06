El gol marcat fora de casa en una eliminatòria a anada i tornada ja no tindrà un valor addicional com l’ha tingut des que el 1965 es va dictar la norma de premiar els gols que marcava un equip a domicili. L’abolició de la regla entrarà en vigor a partir de la temporada 2021-22 en totes les competicions de classificació masculines, femenines i juvenils.

L’equip visitant que perdi per 2-1 en camp contrari no en tindrà prou amb guanyar a casa per 1-0, com passava fins ara. Un altre exemple: quan el Barça va perdre per 4-0 davant el París Saint Germain, va haver de guanyar per 6-1 per eliminar-lo perquè el 5-1, en virtut de la normativa, gràcies al gol marcat pel PSG al Camp Nou, era insuficient per passar. La igualtat del resultat es decidirà en una pròrroga o els penals.

La UEFA ha decidit suprimir aquesta regla que, al seu dia, pretenia evitar que els equips mostressin una exagerada actitud defensiva per evitar gols. Ara «anava en contra del seu objectiu inicial, ja que dissuadeix els equips de casa d’atacar, especialment en els partits d’anada, ja que temen rebre un gol que donaria un avantatge crucial als rivals», va explicar Aleksander Ceferin, el president de la UEFA. Es produïa, a més, una «injustícia afegida», va apuntar el dirigent, «en les pròrrogues, que obligava l’equip de casa a marcar dos gols si el visitant n’anotava un».