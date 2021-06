El Catalana Occident va sumar ahir la segona victòria en el Campionat d’Espanya júnior que es disputa a Granada i va segellar, d’aquesta manera, l’accés als vuitens de final de la competició, que es jugarà demà. Abans, els bagencs s’hauran de veure les cares amb el poderós Reial Madrid, que va apallissar l’Stadium Casablanca per un concloent 55-116.

Amb anterioritat, el conjunt de Pere Romero va vèncer per 70-63 el Fundación 5+11, l’equip de base del Baskonia, en un duel en què sempre va dur la iniciativa, sobretot a partir del segon període, en el qual els bàsquets de Rubin de Celis i de Saló, primer, i el domini a la pintura de Bol i, sobretot, de Sagnia a continuació, van determinar que s’arribés al descans amb un avantatge còmode proper al doble dígit.

A la represa, va arribar el moment de Toni Naspler, no tant en els llançaments des de la llarga distància sinó en les penetracions els bàsquets de percentatge alt. La distància va créixer i va tenir el suport en tot moment del mencionat Sagnia, que va acabar amb 29 punts de valoració que van servir per aturar la pressió final dels jugadors bascos.

Si el Catalana Occident, com tot sembla indicar, acaba segon de grup, l’Obradoiro es perfila com a possible rival a vuitens.