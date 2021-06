El Baxi Manresa ha inclòs dos jugadors en la llista de basquetbolistes subjectes a dret de tempteig que va fer pública ahir l’ACB. Es tracta d’un jugador del qual encara no se sap el seu futur, l’argentí Juampi Vaulet, i d’un altre que ja ha marxat, Scott Eatherton.

Pel que respecta a l’ala sud-americà, el periodista Òscar Herreros va informar dies enrere que el club no exerciria el dret per fer-lo continuar un any més al club, però és possible que la renovació de Pedro Martínez hagi provocat una marxa enrere i que es faci un últim pas per retenir-lo. Respecte d’Eatherton, és per conservar-ne els drets en cas que vulgui tornar a la lliga espanyola. Els clubs de l’ACB tenen fins al 7 de juliol per fer ofertes per a aquests jugadors i, arribat el cas, el Baxi disposaria de cinc dies més per igualar-les.