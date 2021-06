EL CTT Valls de Torroella, jove entitat que fa pocs anys que funciona, ha assolit el segon asens seguit de categoria i la pròxima temporada tindrà un equip a la Segona Divisió B de la territorial barcelonina del tennis taula català. En una lliga jugada pel sistema de concentracions, els vallencs van consolidar el seu triomf després de disputar unes eliminatòries de play-off.

Així, en la lliga regular només va cedir un empat i va aconseguir onze victòries. Ja en les rondes per pujar de categoria, en els quarts de final va eliminar el Falcons de Sabadell per un rotund 6-0 a la seu de Bellvitge. A continuació, va vèncer el conjunt local, de l'Hospitalet, pel mateix marcador (0-6) i es va classificar per a la final, que disputaria a casa contra el Club Tarinas de Calella. El marcador final de 5-1 no va deixar lloc al dubte.

L'equip que fins ara jugava a Tercera A està format per Joan Cussó, Manel Vázquez, Guillem Pich, Ricard Giménez i Gil Méndez. L'altra formació del CTT Valls de Torroella, el de Tercera B, ha quedat en cinquena posició. El formen Àxel Flores, Oriol Xandri, Joan Gras, Mingo Rusca, Josep Puig i David Caro.

El club també vol recordar que disposa d'una escola de nens, nenes i adults, amb entrenamens setmanals que es fan al local del teatre de Valls de Torroella. El telèfon de contacte és el 649 12 75 07 i cal demanar per J. Pich.