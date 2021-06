L’atleta banyolina de l’Avinent Manresa Marina Guerrero va trencar ahir el rècord de la ciutat dels 3.000 metres obstacles, que ostentava des de fa divuit anys Alícia Fernández i, a més, va quedar en una brillant cinquena posició en els estatals que van arrencar ahir a Getafe. Amb una gran esprintada final, Guerrero va cloure la prova amb un temps de 10.14.87, amb la qual cosa supera els 10.19.64 de Fernández i també els seus 10.19.87, que era el seu millor registre, obtingut fa pocs dies en la final de la Divisió d’Honor de clubs a La Nucia.

La prova la va guanyar Irene Sánchez-Escribano, de l’Adidas, que va superar el rècord dels campionats amb 9.33.62. La segona i la tercera posicions van ser per a dues atletes del FC Barcelona, Carolina Robles (9.35.81) i Blanca Fernández (9.50.55). La quarta, Clara Viñaras, del Playas de Castelló (10.00.19), va ser inabastable per a Guerrero.

No va ser l’única atleta del CAM que va participar ahir. Laura Bou també va córrer en les semifinals dels 400 metres i va quedar setena de la seva sèrie amb un temps de 56 segons justos. Li van sobrar gairebé dos segons per poder-se classificar per a la final. En les finals d’ahir, Dídac Salas va vèncer en perxa amb 5,60 metres, Eusebio Cáceres, en llargada amb 8.03, i Laura Redondo va llançar 69.96 en martell i va superar la veterana Berta Castells (65.44).

Avui, set dels nostres

La segona jornada dels estatals tindrà set participants de casa nostra. Al matí, a partir de les 11.25 hores, Naima ait Alibou i Carla Bisbal, del CA Igualada Petromiralles, correran les semifinals dels 800 metres. També al matí, a les 12.45, el santjoanenc del Barça David Martín serà a la final del martell. Ja a la tarda, a les sis, Mònica Clemente afrontarà la final de perxa; a les 18.40, Patricia Serrano disputarà les semifinals dels 100 metres; a les 20.15, Ainhoa Martínez actuarà en pes i, a les 20.25, Lahcen ait Alibou, també del CAI, correrà els 5.000 metres.