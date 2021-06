Pep Guardiola va néixer a Santpedor però des de fa anys ja és un dels barcelonins més reconeguts. Ha viscut, per exemple, a Itàlia, Qatar, Nova York, Munic i ara a Manchester, però el seu destí final tornarà a ser Barcelona. Tant és així que s’acaba de comprar una casa al barri de Pedralbes deixant el pis del carrer de Ganduxer. Pep, que és una persona compromesa, va assegurar fa uns mesos a Òscar Camps d’Open Arms i el doctor Bonaventura Clotet que quan trepitgés la ciutat els faria una visita. I així ha sigut. La setmana passada va ser al laboratori de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses a Can Ruti i després va visitar Òscar Camps, a l’‘Astral’, un inoblidable dia amb Joan Manuel Serrat, el mateix Clotet, Josep Santacreu i altres amics comuns.

El mateix dia de la visita de Guardiola a l’‘Astral’, també hi havia Serrat, una altra de les persones que més col·labora amb la fundació. Ells, amb Clotet i Santacreu, solen reunir-se per buscar maneres per aconseguir més ingressos. No obstant, una de les millors campanyes d’‘Open Arms’ han sigut els 17 partits seguits que Pep Guardiola va lluir la dessuadora de l’oenagé en els partits de la Premier, la Champions i les rodes de premsa posteriors. Doncs sí, 17 partits consecutius i, per cert, sense conèixer la derrota. El mateix Pep Guardiola va comentar, en to distès, que potser també s’hauria d’haver posat aquesta dessuadora de color gris amb les lletres vermelles d’Open Arms a la final de la Champions. Potser, el resultat final hauria sigut un altre...