Golejada a l’Eibar per 9-1 amb un hat-trick de Jenni Hermoso que la converteix en la màxima golejadora del campionat, homenatge a Vicky Losada davant 2.120 espectadors després de protagonitzar una llarga trajectòria al club i, quan els culers ja desfilaven cap a casa, inesperat comiat via xarxes socials del tècnic Lluís Cortès. Tot plegat va passar ahir en un matí de calor i moltes emocions que va posar el pany i forrellat a una temporada històrica esquitxada a darrera hora per la polèmica.

«No tinc la força suficient que el primer entrenador del millor equip del món hauria de tenir per seguir liderant aquest projecte i poder contagiar l’energia a tot l’equip», va escriure Cortès en un llarg comunicat en el qual confirmava el seu comiat, un fet que, segons la informació publicada per Sport fa uns dies, havien demanat les capitanes de l’equip a la directiva. Després d’aconseguir el triplet, i sense que hagi transcendit el motiu del distanciament, el tècnic balaguerí se’n va: tot el que ha emergit és que la convivència del vestidor s’ha trencat per la intensitat amb què s’ha entrenat i jugat els dos darrers anys.

Abans d’aquesta bomba informativa, el Barça va golejar l’Eibar en el darrer partit del curs. Mariona va fer un pòquer, Alèxia va marcar de falta, Laia Codina de penal en la seva primera diana de blaugrana i Jennifer Hermoso va aconseguir, amb un hat-trick, proclamar-se màxima golejadora de la Lliga per cinquè cop (tercer consecutiu). Esther González, la davantera internacional del Llevant, va iniciar la jornada amb 29 dianes, però el seu equip va perdre al camp de l’Atlètic de Madrid per 1-0 i Hermoso, que en tenia 28, la va avançar en el darrer matx.

En les files blaugrana va ser titular la jove defensa Jana Fernández, que va jugar de central a l’esquerra en el lloc de Mapi León. La jugadora de Sant Esteve Sesrovires es va mostrar segura i va resoldre la majoria d’accions amb un bon sentit de l’anticipació, tot i que no va poder interceptar la centrada de Kgatlana que va rematar Arola en l’únic gol de les basques. Tot i la seva joventut, Cortès ha comptat amb Fernández en nombroses ocasions aquest curs.