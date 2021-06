El fruitosenc Guillem Muñoz, de l'equip manresà BMC TBelles by Kalas, va assolir diumenge una destacada cinquena posició en la cursa Pedals de Foc Non Stop, que enguany no tant sols va tornar al calendari després de la suspensió del 2020 a causa de la pandèmia, sinó que va tenir la condició de Campionat d'Europa d'Ultramarató per quarta vegada consecutiva.

La Pedals de Foc és una cursa pionera al continent i, alhora, una de les ultramaratons més dures. La cursa, amb inici i final a Vielha (Vall d'Aran), té 213 km de llargària i 6.200 metres de desnivell positiu. La prova recorre el perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i en l'edició d'aquest cap de setmana va tenir la participació de 730 ciclistes de 13 nacionalitats diferents.

Els dos vencedors, l'austríac Philip Handl, amb 9.41.29, i la catalana Anna Ramírez, amb 11.54.54, van batre els récords de la cursa, que enguany va complir la quinzena edició.

En la categoria masculina, el jove corredor centreeuropeu va rebaixar en nou minuts l'anterior plusmarca i va superar el segon classificat, Llibert Mill (Odena EC), defensor del títol, en més de sis minuts (9.48.07). L'alemany Dominik Schwaiger es va adjudicar el bronze, amb 9.49.27. Quart va ser Francisco Herrero (9.51.03) i Guillem Muñoz cinquè, amb 9.53.46.

Dos ciclistes de la PC Navarcles van obtenir també resultats destacats en la seva categoria: Melcior Faja va guanyar en la categoria Màster 40 i Josep Palomino va ser segon en la Màster 60.