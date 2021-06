L'equip benjamí del CN Minorisa Excavacions Miralles va participar en la final del Campionat de Catalunya de waterpolo, a la zona esportiva del CN Montjuïc. Tot un premi per a la bona temporada dels joves esportistes bagencs, que a la competició disputada a Barcelona van exhibir el progrés experimentat al llarg del curs.

El conjunt de Jordi López i Jordi Serracanta no va poder sumar cap victòria, però va anar millorant partit rera partit tal i com van comentar els responsables del grup. En el primer duel, el CN Minorisa va perdre per 8-0 amb l'UE Horta, i en el segon va caure per 9-0 amb el CN Catalunya. En el tercer compromís del cap de setmana, contra el CN Premià, va caure per un apretat 6-4.

L'equip manresà va estar format per Aran Lopez, Ian Caparros, Gil Serracanta, Isern Mauri, Gerard Soler, Joan Perramon, Lyan Peláez, Martí Yerro, Pau Casellas, Leo Herrera, Guillem Gálvez, Roc Ruaix, Carlota Marques i Olau Mauri.