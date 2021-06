El duet que formen la migfondista Esther Guerrero i l’entrenador manresà Joan Lleonart es va anotar ahir un nou èxit en un llarg cap de setmana que va començar amb tots dos recollint els guardons que els va concedir la Federació Espanyola d’Atletisme com a millor atleta i millor tècnic, respectivament, de la temporada. La banyolina va revalidar el títol dels 1.500 metres en els Campionats d’Espanya que es van celebrar a Getafe, on va exhibir una superioritat aclaparadora en una prova de ritme lent que es va decidir a favor seu en l’última recta.

«Ha estat una cursa diferent a la que m’esperava», va dir Guerrero en declaracions a Teledeporte un cop recuperada de l’esforç. La banyolina del New Balance va entrar a meta amb 4.22.82 desbordant en l’última volta Marta Pérez (Adidas), que només va cedir en la recta final (4.23.90), i Solange Pereira (València CA), l’altra integrant del trio de luxe del migfons estatal, que va fer 4.25.42.

«He sortit al davant per córrer còmoda i col·locar-me bé», va indicar Guerrero: «Jo tenia previst tirar a falta de 600 o 700 metres per tensar les rivals i desgastar-les, però no sabia si alguna d’elles ho intentaria fer abans». L’atleta de Lleonart -que és el director tècnic de l’Avinent Manresa- va trencar l’atonia inicial de la prova i va anar descavalcant totes les contrincants que encara mantenien esperances als darrers 400 metres.

«Per a mi ha estat una sorpresa haver-me trobat tan bé al final, he entrar a la recta amb força», va afegir Guerrero, que ja té la mínima olímpica i participarà en els propers Jocs de Tòquio. Enguany, el seu millor registre és de 4.03.67, a poc més de mig segon de la plusmarca personal, 4.03.13.

Meritxell Soler, finalista

Una altra atleta entrenada per Lleonart, la santjoanenca de l’Avinent Manresa Meritxell Soler, va rubricar una campanya esplèndida amb un 6è lloc en la final dels 5.000 metres, que va guanyar Beatriz Álvarez (València) amb 16.46.13. En una cursa disputada a un ritme molt lent, Soler es va mantenir en posicions endarrerides però vetllant de no perdre mai contacte amb el grup inicial.

Només a la darrera volta, la bagenca, recent campiona catalana de la distància, va cedir uns metres respecte de les capdavanteres. La plata va ser per a Lucía Rodríguez (Nike), amb 16.48.19, i el bronze per a Celia Antón (Adidas), amb 16.48.57. L’altra representant de l’Avinent, Núria Tió, va haver d’abandonar.

La jornada dominical també va deparar el 6è lloc del santvicentí Jordi Sánchez en la prova de llançament de javelina. El bagenc de l’UA Terrassa, un dels grans especialistes estatals dels darrers anys, va fer en el seu sisè intent una marca de 67.00. La medalla d’or se la va adjudicar Odei Jainaga (Reial Societat), amb 79.54, complint així els pronòstics que el situaven com a gran favorit per l’or.

Nora Taher (Avinent) es va classificar en la 10a posició a la final de triple, amb un millor salt de 12.20, lluny dels 12.67 d’enguany. Ana Peleteiro, una de les estrelles de l’atletisme estatal, va fer un gran concurs i es va endur el títol amb 14.61, marca personal a l’aire lliure i rècord dels campionats. En els 100 m tanques, Emília del Hoyo (Avinent) va arribar quarta a la meta de la tercera semifinal, amb 13.93, i no va poder assolir el pas a la cursa decisiva.

En una de les curses amb més nivell dels campionats, els 10.000 metres marxa, que es van celebrar dissabte, Mar Juárez (Avinent) va finalitzar 4a amb 46.26.66. La campiona europea, Maria Pérez (València), va guanyar amb marca personal, 43.42.04, 2a va ser Raquel González (FC Barcelona), amb 44.28.85, i 3a Laura Garcia-Caro (Lepe), amb 44.49.31.