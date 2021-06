La passió pel món del motociclisme del fotògraf manresà Miquel Liso i el profund coneixement que té de la trajectòria i talent del jove pilot sallentí Pau Alsina, de 13 anys, que aquest any competeix a l'European Talent Cup (ETC), la categoria de promoció per a motociclistes que debuten en proves d'àmbit internacional tutelada per la FIM CEV Repsol i plataforma d'accés al Campionat del Món Júnior de Moto3, el veritable planter del qual es nodreixen les escuderies de Moto3 del Mundial de Motociclisme, va propiciar que el reputat fotògraf manresà oferís al jove pilot sallentí bastir el book fotogràfic que ha de permetre als responsables d'Artbox Team, l'equip de Pau Alsina, presentar les possibilitats del seu motociclista als futurs inversors i patrocinadors que han de possibilitar que el sallentí pugui palesar les seves aptituds a les competicions que actuen com a avantsala del professionalisme.

Així doncs, aquest matí, a les instal·lacions de Vista Diferent. Produccions Audiovisuals situades a l'antiga fàbrica Pirelli de Manresa, Miquel Liso, Cristina Prat i Toni Quesada, fotògraf especialitzat en la configuració d'espais amb una il·luminació concreta, han treballat durant 1 hora i 34 minuts per crear un book fotogràfic professional per a Pau Alsina amb les mateixes característiques i qualitat que l'elaborat a mitjan març, a les mateixes dependències, per a l'equip Repsol-Honda de Moto GP, comandat pel cerverí Marc Márquez, vuit vegades campió del món, amb el vallesà Pol Espargaró com a segon pilot. Regió7 els ofereix avui un avanç de l'ampli reportatge que sobre la sessió fotogràfica els oferirà demà, tant en l'edició de paper com en el seu lloc web.