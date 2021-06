Duel bagenc en la darrera jornada de la competició, la més atípica dels darrers anys, que se salda amb la victòria de l’Artés per 4-1 davant el Súria. Els locals van començar el partit amb una intensitat superior que els permetia guanyar les primeres disputes, i les ocasions de gol no trigaven a aparèixer. El bloc baix dels visitants dificultava la circulació de la pilota artesenca a prop de l’àrea rival, però un tir llunyà de Sánchez acabaria amb la igualtat inicial en sorprendre el porter surienc. El gol, just abans del descans, va esperançar molt els locals, que van gaudir d’alguna oportunitat més per ampliar la diferència de gols abans de concloure el primer temps. A la represa tot va seguir igual. Un Artés llançat en atac, mostrant una de les millors versions, s’acostava perillosament a la porteria de Rivera.

Al minut 52, després d’un contacte dins l’àrea, Altimira faria el 2-0 des dels onze metres. La reacció visitant no va trigar a fer efecte. El Súria va avançar les seves línies de pressió, i al 71 després de recuperar una pilota al centre del camp va llançar un ràpid contracop que posaria el 2-1. Minuts després, l’Artés acabaria amb qualsevol esperança surienca quan Candàliga rematava amb un potent tir de cap que entrava per tot l’escaire. Amb tot decidit, encara es veuria un gol més, ja a les acaballes del partit, quan Roca va executar un llançament molt precís des de fora l’àrea per posar el definitiu 4-1.