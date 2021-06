El judoka manresà Pau Muñoz va aconseguir el títol de campió d’Espanya en la categoria de més de 100 quilos en l’estatal júnior que es va disputar a València. Muñoz va guanyar per ippon els quatre combats en què va participar, en el primer combat al madrileny Jaime Bustos, en el segon, al canari Israel Rivero, en les semifinals, al local Brian Streed Tremiño i, a la final, a l’asturià Sergio Díaz.

Va ser l’èxit més important en la participació dels integrants del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès, tant del Judo Moià com de l’Esport-7, en els Campionats d’Espanya. De la resta de participants, dues cinquenes posicions. En onis, Iker Colchero (Esport-7) va quedar en aquesta posició en perdre el combat pel bronze en la categoria de menys de 81 kg. En noies, la seva companya d’equip Noelia Jardo, en menys de 48 kg, també va caure en el combat per la medalla. En aquesta mateixa categoria, Olga Juárez, també de l’Esport-7, va guanyar en la primera ronda, però va caure en la segona i va quedar fora de la repesca. Tant Raquel Romeu (Judo Moià) com Nerea Garcia (Esport-7) no van superar la primera ronda.

Tornant a la categoria masculina, Levi França (Esport-7) va guanyar en la primera ronda però va perdre en la tècnica d’or de la segona. També va competir Jordi Pérez de Mendiguren (Esport-7), eliminat a la primera ronda.