Cesc Fernández ha estat anunciat com el nou entrenador de l'Igualada HC-Rigat que competeix a l'OK Lliga d'hoquei patins. El nou principal responsable de la banqueta arlequinada compartirà tasques amb dos ajudants, Jordi Mellado i Xavi Garcia. Tots tres comparteixen la condició d'haver estat porters i d'haver-se format a la base del club anoienc.

Fernández continua al primer equip de l'entitat després de fer tàndem amb David Càceres i aconseguir la permanència de l'Igualada a l’Ok Lliga. El nou entrenador va jugar a l'equip a la dècada dels 90, període durant el qual va defensar la porteria igualadina. Després de la seva etapa com a jugador, va continuar al club com a entrenador de diversos equips de base i va aconseguir dos títols de campió d’Espanya infantil i 1 títol de Campió d’Espanya juvenil, a més de nombrosos Campionats de Catalunya.

Jordi Mellado va ser porter de l'Igualada HC en totes les categories de base i, amb 19 anys, va fitxar pel HC PIera, on hi va jugar durant tres temporades. Després va anar al CP Tenerife i va acabar tornant a l'Igualada durant tres anys, en els quals va aconseguir la Copa Continental la temporada 1998/99 a La Corunya. Posteriorment, se'n va anar al PAS Alcoi, on s'hi va estar cinc temporades i va ser capità. La seva última campanya va ser al Noia Freixenet (2007/08), on va guanyar la Copa del Rei precisament al pavelló de Les Comes.

Com a entrenador, Mellado es va iniciar al HC Montbui durant una temporada i després va tornar a Alacant per entrar a l'staff tècnic del PAS Alcoi durant cinc anys. En els darrers quatre anys ha estat al Barça com a preparador de porters de totes les categories de la base.

Xavi Garcia va començar a jugar als Maristes d’Igualada i va formar un dels primers equips juvenils de l'Igualada HC, amb el qual es va classificar per als Campionats de Catalunya i pels Campionats d'Espanya. Com a júnior, va defensar la porteria del Barça i la de l'Horta, amb els que va disputar Campionats d'Espanya. Després, ja com a sénior, va fitxar pel Manresa i, al cap d'uns anys, va tornar a Igualada amb l'equip de Primera Nacional per jugar, la temporada 91-92, la seva darrera campanya en actiu.

Després de penjar els patins, Garcia va entrenar el CN Igualada, amb el qual va ser subcampió de lliga. El 1993, va entrenar el prebenjamí i el juvenil de l'Igualada. Actualment, era el fotògraf oficial del club.

La pretemporada començarà a mitjans d'agost amb el retorn als entrenaments.