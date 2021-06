Aquest era un estiu molt important per a Ousmane Dembélé. El contracte de l'atacant blaugrana acaba la pròxima temporada i el seu futur està en joc. Si el francès no volgués renovar pel Barça, el club l'hauria de vendre aquest mercat de fitxatges i evitar així deixar-lo marxar gratis el juny vinent. El Manchester United havia fet una oferta per ell, segons el programa 'Onze' de TV3, però la darrera lesió patida pel gal a l'Eurocopa ha fet que els anglesos s'ho repensessin.

Des de 'Onze' es va informar que el Manchester United estava disposat a pagar 50 milions d'euros per aconseguir el fitxatge de Dembélé. Durant el darrer estiu, el club anglès ja va estar molt a prop de fitxar-lo, però el jugador es va resistir a sortir del Barça. Aquest mercat de fitxatges hauria pogut ser diferent, però la lesió ho ha canviat tot.

Dilluns passat, el davanter va ser operat per una desinserció del tendó del bíceps del genoll dret que va patir jugant amb França contra Hongria. L'operació es va dur a terme a la ciutat finlandesa de Turku a mans del doctor Lasse Lempainen i sota la supervisió dels metges de club. Segons les previsions del Barça estarà de baixa uns quatre mesos, fins a finals del mes d'octubre.

Ara, el FC Barcelona haurà de decidir si el renoven o el deixen sortir gratis el mes de juny vinent, ja que no creuen que pugui arribar cap oferta per a Dembélé aquest estiu.