La propera edició de la Lliga Iberdrola començarà el primer cap de setembre (dies 4 i 5) amb només 16 equips i no els 18 que han disputat la campanya 20-21. La propera serà la primera temporada en que la Primera Divisió tindrà la condició de competició professional.

Durant la pandèmia, es va donar per acabada la Lliga 19-20 quan encara no s'havia jugat tot el campionat, es va declarar campió el Barça i es va dictaminar que no baixés cap equip. Per aquest motiu, enguany hi ha hagut 18 equips.

Aquesta temporada hi ha hagut cinc jugadores de la Catalunya central en diversos equips de la Lliga Iberdrola: Jana Fernández (Sant Esteve Sesrovires) al Barça, Núria Mendoza (Monistrol de Montserrat), que ahir va anunciar el comiat de la Reial Societat, Marta Perarnau (Manresa) al Betis, Paula Fernández (Sant Fruitós de Bages) al Rayo Vallecano, i Noèlia García (Igualada) a l'Eibar, actualment recuperant-se d'una lesió.

La Lliga comptarà amb els mateixos equips del curs 20-21 amb l'absència de Santa Teresa, Deportivo, Espanyol i Logronyo, que han baixat a Reto Iberdrola, i la novetat dels ascendits Vila-real CF i Deportivo Alabès.

La segona categoria del futbol femení espanyol, el Reto Iberdrola, també es posarà en marxa els dies 4 i 5 de setembre. Els 32 equips participants es repartiran en dos grups de 16.

La final de la Copa de la Reina es jugarà el 29 de maig i la Supercopa d'Espanya es dipsutarà del 19 al 23 de gener.

Per la seva part, Barça, Real Madrid i Llevant jugaran a la Lliga de Campions. En el curs 21-22, la competició estrenarà format, amb una fase de grups prèvia als quarts de final que tindrà 4 grups de 4 equips cadascun. El Barça ja està classificat, i els altres dos representants estatals hauran de superar unes fases prèvies. El sorteig de la fase de grups es farà el 13 de setembre i els partits els dies 5 i 6 d'octubre. La final tindrà lloc el 22 de maig a Torí (Itàlia).

La selecció espanyola disputarà el primer partit classificatori per al Mundial 2023 el dia 16 de setembre contra Illes Feroe.

Canvis de cara a la temporada 2022-23

La revolució del futbol femení continuarà la temporada 2022-23, ja que es reduirà la Lliga Iberdrola a 14 equips, i en la segona categoria -també anomenada Segona RFEF- hi haurà un únic grup de 16 equips. D'aquesta manera, es crearà una nova divisió, la Tercera RFEF, on hi haurà dos grups de 16 equips cadascun. La Primera Divisió Nacional tindrà 7 grups de 14 equips la temporada 2021-22 i 6 grups de 16 el curs 2022-23.

La Federació Espanyola considera importants tots aquests canvis per afavorir la competitivitat en les dues principals categories del futbol femení.

Jocs Olímpics i Eurocopa

A nivell de seleccions estatals, les dues properes grans competicions són els Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu i l'Eurocopa d'Anglaterra del juliol del 2022.

El torneig olímpic de futbol femení té categoria de Mundial, ja que, a diferència de la competició masculina, els equips hi acudeixen amb les seves millors jugadores. Espanya no serà a Tòquio perquè no es va classificar. El campionat es jugarà del 21 de juliol (dos dies abans de la inauguració oficial) al 6 d'agost.

L'Eurocopa del 2022, per la seva part, es disputarà del 6 al 31 de juliol.