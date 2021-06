Els custodis de la porteria del primer equip del Centre d’Esports Manresa la propera temporada seran dos joves valors del futbol bagenc. El tècnic Ferran Costa ha determinat que el prometedor porter del juvenil A de l’entitat, formació que va assolir el novè lloc al grup 2n de Preferent Juvenil aquest últim curs, Madou Diakité, s’integri per complet en la dinàmica d’entrenaments del primer equip blanc-i-vermell i sigui, habitualment, el suplent d’Òscar Pulido (21 anys), que es perfila com el porter titular del CE Manresa. Madou Diakité serà juvenil de segon any la temporada 2021-22 i també haurà de lluitar per la titularitat a l’equip que militarà a la Lliga Nacional Juvenil.

El primer equip blanc-i-vermell iniciarà la pretemporada el dijous, 15 de juliol, amb 21 futbolistes: els porters Òscar Pulido i Madou Diakité (juvenil); els defenses Nil Pradas, Joan Castanyer, Papi Amantini, Moha Djitté, Jordi de Sande, Toni Sureda i Àlex Iglesias; els migcampistes Uri Pérez, Gerad Puigoriol Putxi (AE Prat), Juli Serrano, Marc Cuello i Álex Sánchez; i els davanters Pau Darbra (EC Granollers), Aleix Díaz, Noah Baffoe, Javi López (FC Cerdanyola), Biel Rodríguez Arnaus (juvenil), Iván Mellado (juvenil) i Ramon Artigas (juvenil). Quasi amb tota seguretat, alguns jugadors del juvenil A blanc-i-vermell s’afegiran al tram inicial de la pretemporada del primer equip. A hores d’ara, el CE Manresa no preveu tenir cap futbolista a prova.