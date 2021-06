El ciclista eslovè de l'UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, s'ha emportat la contrarellotge individual de la cinquena Etapa del Tour de França amb un temps de 32'00''. Stefan Küng, amb 19 segons més que Pogacar ha estat el segon classificat. Vingeggard, de Jumbo Visma, ha acabat en tercera posició. Wout Want Aert, amb un temps de 32'30'' i Mathieu Van der Poel, 32'31'' han quedat quart i cinquè, respectivament.

El compatriota de Pogacar, Primoz Roglic, amb un temps de 32'00'', ha acabat setè. D'aquesta manera, Pogacar, ha agafat temps a tots els favorits i ha demostrat que la victòria de l'any passat no va ser casualitat.

Classificació de la cinquena Etapa

Classificació general del Tour

L'holandès de l'Alpecin, Mathieu Van der Poel, n'ha tingut prou amb el cinquè lloc per continuar amb el maillot groc durant almenys una etapa més. Tot i això, Pogacar s'ha situat molt a prop de Van der Poel a la general, segon i només a vuit segons de l'holandès. Wout Wan Aert és tercer a la classificació a 30'' del líder.

Pòdiums i Maillots de l'Etapa 5

Sisena Etapa

Una etapa curta dividida en dos. Per començar, unes magnífiques vistes al costat dels castells renaixentistes en el paisatge de la vall del Loira. A continuació, arribarà l'empenta quan els equips defensin els interessos dels seus velocistes i marquin el seu ritme per a imposar-se en la meta, tal com explica l'organització de la competició a la seva pàgina web.