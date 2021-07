El Cadí la Seu ha informat aquest dijous del fitxatge de la jugadora nord-americana Mikayla Pivec. Nascuda el 18 de novembre del 1997 a Washington, arriba al conjunt urgellenc procedent dels Minnesota Lynx. Pivec va ser seleccionada en el 25è lloc del draft de la WNBA pels Atlanta Dream, després de la seva etapa universitària a l’Oregon State Beavers, i la darrera temporada va debutar a la Lliga Femenina Endesa amb el Campus Promete. A la NCAA va compartir equip amb l'exjugadora del Cadí Sydney Wiese i va anotar 14,8 punts, capturar 9,3 rebots i repartir 4,5 assistències en 34,1 minuts de joc per partit.

En les seves declaracions com a jugadora blanc-i-blava declara que està “molt contenta de poder jugar a Cadí La Seu i que ha sentit moltes coses positives de l’entitat, equip i organització”. Bones paraules també de la seva amiga i exjugadora de Cadí La Seu Sydney Wiese. Es mostra “ambiciosa i amb ganes de poder ficar-se a treballar per aconseguir moltes coses aquesta temporada”.

Bernat Canut es mostra satisfet per la incorporació de l’exterior americana: La coneixem de la seva etapa universitària on va coincidir amb Wiese i va ser draftejada per Minnessota. Jugadora forta, hàbil, vertical, amb punts a les mans i bona passadora. Un altre aler rebotejador. Il·lusionats en apropar-nos al seu bàsquet i que ens doni la seva millor versió!