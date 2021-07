El pivot turc Sertac Sanli, de 29 anys i 2,13 metres, signarà pel Barça per a les dues pròximes temporades i arriba per a reforçar, com a vigent campió de l'Eurolliga amb l'Anadolu Efes d'Istanbul i sent botxí dels blaugranes, el joc interior dels de Sarunas Jasikevicius.

"El Barça i Sertac Sanli han arribat a un principi d'acord per a la incorporació del pivot turc per a les dues pròximes temporades, fins al 30 de juny de 2023. L'acord està pendent de la revisió mèdica", va anunciar el club blaugrana.

Sanli, membre important en l'Efes, va signar una mitjana de 15,5 punts i 5 rebots en 19 minuts per partit en la "Final Four" de Colònia. En la lluita pel títol, davant el Barça (81-86), se’n va anar a 12 punts, 2 rebots i 1 tap.

En tota la temporada 2020/21, en l'Eurolliga, el nou pivot del Barça va aconseguir unes mitjanes de 7,8 punts en 14 minuts amb un 66 per cent d'encert en tirs de dos punts i un 81,5 per cent des de la línia de tirs lliures.

Millors números va tenir en la Lliga turca, en la qual també es va proclamar campió amb l'Anadolu Efes, amb 25 partits de Lliga Regular amb una mitjana de 8,5 punts (38% en triples) i 4,1 rebots en 17 minuts. En el 'play-off' final, va anotar 9 punts en 14 minuts per partit.

Abans de militar en l'Anadolu Efes entre 2018 i 2021, va defensar la samarreta del Galatasaray (2010-2013), el Gaziantep (2013/14), el Muratbey Usak (2014/15), el Trabzonspor (2015/16) i el Besiktas (2016-18), per la qual cosa viurà la seva primera aventura lluny del seu país, amb qui és internacional absolut.