Com sol ser tradició en els últims anys, el segon dels clàssics de la propera lliga es disputarà al Bernabéu, ara totalment remodelat. El sorteig del calendari del campionat que es va fer ahir a Las Rozas va deparar, per quarta edició consecutiva, que el Camp Nou acollirà durant la tardor el primer dels clàssics i que el territori blanc serà l’escenari del segon, segurament el més determinant de tots dos, ja que és el més proper al final de la competició.

D’aquesta manera, el FC Barcelona visitarà el camp del seu etern rival nou partits abans del final de la lliga. La temporada passada, el duel va ser una jornada més a prop del final, malgrat que al final no va ser decisiu, ja que la lliga se la va endur l’Atlètic de Madrid. Els blaugrana intentaran superar uns anys de domini madridista, que dels quatre últims partits entre tots dos equips n’han guanyat tres i n’han empatat un altre.

Quan això succeeixi, ja hauran passat moltes coses a un campionat que començarà entre el divendres, 13 d’agost i el dilluns, 16. En la primera jornada, el Barça rebrà un dels conjunts més difícils de batre de la temporada passada, la Reial Societat, que enguany disputarà la Lliga Europa. I tot seguit, un altre clàssic. Per tercer any dels últims sis, el primer partit a fora de casa dels barcelonista serà a San Mamés, contra un Athletic de Bilbao que tindrà ganes de revenja pel 0-4 en la final de Copa.

En aquests primers partits, és probable que encara no pugui jugar, o que hi arribi molt just, el central martorellenc Eric Garcia, que pot ser que el cap de setmana anterior a la disputa de la primera jornada hagi de jugar algun duel decisiu dels Jocs Olímpics de Tòquio, que finalitzen el 8 d’agost i pel qual ha estat convocat juntament amb d’altres jugadors que també són a l’Eurocopa.

Quatre jugadors més, de moment

El Barça, a més, viurà un retrobament durant la temporada 2021-22. Serà amb l’Espanyol, que va aconseguir un brillant ascens que provocarà que es visquin dos derbis catalans. En aquest cas, el primer també serà al Camp Nou, durant la segona part de novembre, i el segon, a l’RCDE Stadium, el 13 de febrer. En els espanyolistes, a hores d’ara, hi ha dos futbolistes de casa nostra. Es tracta del central manresà Lluís López, que va intervenir en l’ascens de l’equip de Vicente Moreno, i el lateral olesà Víctor Gómez, que va ser cedit al Mirandés durant el curs anterior i que ha tornat a la disciplina periquita. Pot ser que surtin de l’equip, en forma de cessió o traspàs, abans de l’inici del curs o que formin part de la plantilla espanyolista. Seria més clar el cas de Víctor Gómez, i encara més tenint en compte que el teòric titular, Óscar Gil, també ha de ser als Jocs. L’Espanyol començarà la lliga al Sadar, justament al camp on va disputar l’últim partit amb públic abans de baixar a Segona. El debut a casa serà davant del Vila-real i acabarà a Granada.

Qui segur que continua al seu equip, sobretot després d’haver renovat el seu contracte fins al 2025, és el sallentí Aitor Ruibal. El jugador bagenc va ser molt utilitzat la temporada passada per Manuel Pellegrini després de les repetides cessions que va viure i serà útil per a una plantilla, la verd-i-blanca, que la temporada vinent també ha d’afrontar competició europea. El Betis començarà la lliga davant d’un conjunt que també acaba de pujar, el Mallorca, i podria ser-ne jutge, ja que la finalitza al Bernabéu, on ha fet bones actuacions els últims anys.

Finalment, el cinquè dels nostres que ara mateix juga en un conjunt de Primera Divisió és el manresà Ivan Martos, que va assolir l’ascens fa uns dies a Girona amb el Rayo Vallecano. El defensa, que va arribar procedent de l’Almeria, no ha comptat excessivament per al tècnic basc del conjunt madrileny, Andoni Iraola, i caldrà veure si pot debutar a la màxima categoria o surt en forma de cessió o de traspàs. El Rayo té un rival dur per començar, el Sevilla al Sánchez Pizjuán.

Ahir també es va conèixer el calendari de la Lliga SmartBank (Segona Divisió), amb un sol equip català, el Girona, que ahir va acomiadar el seu tècnic, Francisco. Debutarà a casa contra l’Sporting del surienc David Gallego.