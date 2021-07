La pretemporada del Centre d’Esports Manresa, conjunt que la temporada que ve disputarà la Tercera Divisió RFEF, va agafant forma. El conjunt que tornarà a dirigir Ferran Costa està tancant els partits de preparació per a l’inici de la competició oficial, que serà el cap de setmana del 4 i el 5 de setembre, i ahir es va saber que participarà en un dels tornejos més emblemàtics de l’època a Catalunya, el Torneig Històrics, a principi del mes d’agost.

Així, el torneig es jugarà entre el 2 i el 8 d’aquest mes amb l’única salvetat del dia 6, divendres, en què hi haurà una aturada abans d’afrontar el cap de setmana de semifinals i finals. Els dotze equpis que prendran part en la 25a edició del certamen, a part del CE Manresa seran el Martinenc, l’amfitrió, ja que els partits es disputaran al camp del Guinardó de Barcelona, el Badalona, el Terrassa, el Cerdanyola, el Vilafranca, el Sant Andreu, el Vilassar, el Sants, el Figueres, l’Horta i el Júpiter.

Malgrat que només farà dues setmanes i mitja que haurà iniciat la temporada, el torneig pot ser una bona pedra de toc per als manresans contra adversaris de Tercera i també de Segona. La novetat d’aquest any és que també hi haurà un Torneig d’Històrics femení.