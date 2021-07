El substitut de Lluís Cortés al capdavant del Barça femení és un dels seus ajudants. La directiva ha elegit Jonathan Giráldez, que ha sigut un dels dos assistents de l’entrenador, amb la qual cosa s’aposta per la continuïtat del projecte després de la renúncia del màxim responsable de l’equip després que les jugadores haguessin demanat el seu relleu. Giráldez (Vigo, 27 de novembre del 1991) firma per una temporada amb opció a una segona.

«Em fa una il·lusió tremenda», va afirmar Giráldez, llicenciat en Ciències de l’Esport, estudis que va començar a Pontevedra i va acabar a Barcelona, on porta deu anys. Es va iniciar en la Federació Catalana de Futbol com a analista, preparador físic i seleccionador en les categories inferiors, a més d’impartir classes a l’Escola d’Entrenadors, i va fitxar pel Barça de la mà de Cortés el gener del 2019.

«Tenim un grup de treball molt bo amb les jugadores i l’‘staff’. Hi ha eines per continuar guanyant», va explicar Giráldez que, com Cortés, considera important «com es guanya». El nou entrenador es proposa «evolucionar la idea de joc» ja implantada i assumeix el repte de tornar a guanyar-ho tot com ha passat aquesta temporada amb el triplet de Lliga, Copa i Champions.

«Jonathan ha sigut un dels artífexs del model de joc i la idea era donar continuïtat i seguir amb el projecte esportiu», va argumentar Markel Zubizarreta, el mànager de la secció.