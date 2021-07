La pandèmia va deixar tocat l’any passat el Mundialet Intercultural de futbol de Manresa, però no el va enfonsar. Amb menys jugadors, per culpa dels protocols que encara cal seguir, però amb les mateixes ganes de fer esport, o més, una de les iniciatives «més arrelades» de L’esport estiuenc de la ciutat, com va recordar el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki, torna aquest cap de setmana al Congost.

Aquest cop seran uns 500 futbolistes repartits en 24 equips de les categories absoluta i de veterans, pel que fa als nois, i també la femenina. Alguns dels partits ja s’han disputat, però la inauguració serà demà a la tarda, just abans del primer dels duels, que disputaran el Marroc i Equador.

El Mundialet arriba amb l’organització de l’ONG Diapo i el suport de l’Ajuntament i de la federació. Ahir, l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, es mostrava «content d’arribar a la dissetena edició. Manresa és una ciutat diversa i plural i un punt de trobada de l’esport, que és una eina d’inclusió social». Va recordar que a la capital bagenca hi ha ciutadans de 114 països i va agrair la feina de Moctar Thera, l’inesgotable cap visible de Diapo, i de Jorge Eliecer Pulido, en nom de l’organització.

Aquest, precisament, va resaltar que el Mundialet tindrà jugadors de 14 nacionalitats. «Quan va començar, el 2004, va servir d’instrument per als que érem de fora per poder-nos conèixer i integrar-nos a la cultura catalana i de la ciutat. Enguany hi ha hagut moltes dificultats per tirar-lo endavant, però teníem moltes ganes de retrobar-nos per jugar a futbol i passar una bona estona». Pulido es va mostrar seriós a l’hora d’explicar que faran tot el que calgui per fer complir els protocols anti-covid, malgrat que «estem parlant de moltes cultures diferents i el futbol convida més a la unió que a la separació».

El regidor d’Esports, Toni Massegú, es va congratular, per la seva banda, «que hi hagi un torneig femení i que ja comentem que hi és amb naturalitat» i també «que de mica en mica reprenguem les activitats que celebràvem abans de la pandèmia». El representant federatiu, Esteve Olivella, va apuntar, al seu torn, que Manresa és «terra d’acollida» i va recordar que el torneig és un exemple «de respecte, cohesió, convivència, d’empatia, d’igualtat, d’integració, de creació de responsabilitats i d’integració social».