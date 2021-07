Les dues últimes vegades que Espanya ha superat uns penals en una gran competició l’ha acabada guanyant. Va ser a les Eurocopes del 2008, contra Itàlia a quarts de final, i del 2012, davant de Portugal a les semifinals. Aquest cop, de moment, ja és a la penúltima ronda, després de patir moltíssim per vèncer un rival que va vendre cara la seva pell, tot i haver de jugar 45 minuts amb un jugador menys per l’expulsió controvertida del centrecampista Freuler.

Espanya no va jugar bé, però es classifica per a les seves cinquenes semifinals d’una Eurocopa. El duel no va ser tan brillant com davant de Croàcia, en els vuitens, però els jugadors de Luis Enrique van tenir la sort d’avançar-se als vuit minuts, quan un xut des de fora de l’àrea de Jordi Alba va ser desviat per Zakaria a la xarxa.

Suïssa, però, no va canviar el seu pla. Ben situats, es deixaven dominar i sortien a la contra quan podien, tot i que durant els primers 45 minuts gairebé no van inquietar Unai Simón. Va ser a la represa quan els helvètics van intensificar la seva pressió. Va avisar Zuber i va empatar Shaqiri, després d’un rebot en un rebuig de Laporte en Pau Torres. Freuler va assistir i el davanter del Liverpool va marcar a pler.

Una vermella decisiva

Eren els millors minuts de Suïssa, amb una Espanya molt perduda, però el mateix Freuler va entrar durament a Gerard Moreno, que havia substituït Morata. El col·legiat, el britànic Oliver, el va expulsar i el partit va canviar. Tant el final dels noranta minuts com la pròrroga es va convertir en un setge total de l’equip espanyol, que ja no patia en defensa. Va ser en la primera part de la pròrroga quan Espanya va arribar en més ocasions, sobretot amb les rematades de Gerard Moreno, Oyarzabal i Dani Olmo, però el porter Sommer va respondre a tots els intents amb grans intervencions, algunes de les quals miraculoses.

La taula de salvació de Suïssa tornava a ser, com contra França, els llançaments de penals. Però tot i que Busquets va errar el primer d’Espanya, Unai Simón en va aturar dos i Vargas en va llançar un altre alt, i la classificació va ser espanyola.