L'equip Basomba Racing-Sempre Mella, format pel santvicentí Ramon Basomba, Xavier Molinés, Nadieh Schoots i Jordi Cavaller, ocupava la dissetena posició quan s'havien superat nou de les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme, que han començat aquest dissabte, a les dotze del migdia, al circuit de Montmeló. Basomba, a més, era segon de la seva categoria, SST6, amb la qual cosa aspirava al seu tercer podi consecutiu.

Així, el conjunt del bagenc, que pretén fer un homenatge al pilot gallec Juan López Mella, mort en un accident de trànsit el 1995, havia fet 256 girs al circuit i es trobava a set voltes del líder de la categoria, l'equip Martimotos, que era quinzè a la general, i que està format per Víctor López, Omar Marcet, Carlos Gutiérrez i Sergio Romero. En el conjunt de Basomba també hi ha el seu fill com a mecànic. El santvicentí ha estat tercer de la seva categoria els dos últims anys en què s'ha fet la cursa, el 2018 i el 2019.

També participen a les 24 Hores dos equips de l'Escola Diocesana de Navàs. Un d'ells, el número 95, format per Basté, Litrán, Assouvie i Cazals, es va haver de retirar després de 6 hores i 44 minuts de cursa quan havia completat 191 girs. L'altre, el número 94, format per Fristch, Velázquez, Ventura i Agulleiro era 29è, sisè de la categoria SST6, amb 92 voltes.