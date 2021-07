EL CTT Valls de Torroella ha assolit el segon ascens seguit de categoria i la pròxima temporada tindrà un equip a la Segona Divisió B de la territorial barcelonina del tennis taula català després d’eliminar el Falcons de Sabadell per un rotund 6-0, el Bellvitge pel mateix marcador (0-6) i, en la final del play-off, el Taurinas de Calella per 5-1. El marcador final de 5-1 no va deixar lloc al dubte. L’equip que fins ara jugava a Tercera A és format per Joan Cussó, Manel Vázquez, Guillem Pich, Ricard Giménez i Gil Méndez.