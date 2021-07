Dinamarca i Anglaterra disputaran aquest dimecres, a partir de les nou del vespre, a Wembley, la segona semifinal de l’Eurocopa després de superar els respectius rivals de les semifinals de manera diferent. Els danesos van haver de resistir fins al final per poder deixar a la cuneta la República Txeca (1-2) i els anglesos van disputar el duel més fàcil de tot el torneig, i van passar per damunt d’Ucraïna (0-4). L’altra semifinal la jugaran el dia abans, dimarts a les nou, Itàlia i Espanya al mateix escenari.

A la tarda, Dinamarca va avançar-se per 0-2 en el marcador amb un gol de Thomas Delaney a l’inici i un altre de Kasper Dolberg, abans del descans, a centrades dels laterals Stryger Larsen i Maehle. Schick va reduir la distància i va empatar amb Cristiano Ronaldo com a màxim golejador del torneig, però no va ser suficient.

A Roma, Kane va avançar molt aviat Anglaterra, a passada de Sterling. Després, Maguire i el mateix Kane, amb assistències de Shaw, i Henderson, en un córner, van rematar el resultat.