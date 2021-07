El Manresa Futbol Sala va confirmar ahir que Gerard és el dotzè jugador de la plantilla del primer equip per a la temporada vinent després de renovar la seva vinculació amb els bagencs. El jugador va ingressar al club de benjamí el 1999 i, després de passar per totes les categories, va arribar al sènior, on ha militat sempre, a Segona B, tret de dues curtes etapes al Santpedor i al Monistrol.