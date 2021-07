La selecció espanyola sub-19 de bàsquet, amb el jugador del Baxi Manresa Marc Peñarroya a les seves files, no va començar gairebé el Mundial sub-19, que va arrencar ahir a Riga, la capital de Letònia. El combinat que prepara l’exentrenador de l’Estudiantes Javi Zamora va caure derrotat davant d’Argentina en un enfrontament que va iniciar molt bé en el primer quart, però en què va pagar una baixada de nivell, sobretot en defensa, en el tercer, i la falta de decisions encertades en el definitiu.

Peñarroya, que va finalitzar el partit amb 9 punts, va ser el jugador amb una estadística +/- més destacada del combinat hispà, amb un +9 amb ell a la pista, sobretot gràcies a un primer període en què els hispans van superar clarament Argentina, a la qual van deixar deu punts enrere.

Espanya va mantenir el nivell al segon període, però no en el tercer. Entre Mateo Díaz i Azpilicueta van mostrar un encert no conegut fins aleshores, l’equip estatal es va posar nerviós i la remuntada es va consumar primer amb el 45-44 i després amb l’avantatge d’un punt al final dels primers trenta minuts. La igualtat es va mantenir en l’últim. Juan Núñez va posar el 66-68, però Corbalán va empatar tot seguit. Llavors, Etxeguren va perdre una pilota i Fernández va anotar un tir lliure per al resultat final. Encara faltava temps, però primer Núñez va errar una passada i després Alderete, a l’últim segon, va fallar el triple que hauria donat la victòria a Espanya. Peñarroya va acabar amb 9 punts, gràcies a 3 triples anotats de 8 intents, a més de dos rebots i tres assistències.

Espanya disputa avui a les 13.30 hores el segon partit contra una França que va apallissar Corea del Sud per 117-48.