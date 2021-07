El ritme és un element característic de cada poble, de cada societat. No és el mateix el d’un habitant d’un país càlid que el d’un del nord. No vol dir que el d’un sigui millor que el de l’altre. Simplement, és diferent i té diverses velocitats depenent de la situació. En la multiculturalitat que significa la unió de moltes realitats en un sol espai, aquestes diferències de ritme es poden notar a cop d’ull i se seguiran percebent durant tots els caps de setmana de juliol a l’estadi del Nou Congost amb el Mundialet de Manresa.

Així, els organitzadors de la 17a edició del campionat han hagut d’imposar un alt ritme de feina per tenir-lo a punt. Ahir explicaven que ha costat molt de preparar-lo i, sent-hi en directe, te n’adones. No és simplement anar al camp i posar-se a jugar. És necessària una infraestructura i, sobretot, un escenari adient a allò que poden tenir en comú persones d’Amèrica Llatina, de l’Àfrica subsahariana, del Magreb o de casa nostra.

Però a totes aquestes persones, un cop arribat el dia en què tot ha d’arrencar, també els agrada la diversió, aquell punt de desinhibició i de deixar-se portar. Ahir, per exemple, hi havia prevista la inauguració del Mundialet a les cinc de la tarda. En aquella hora hi havia totes les autoritats, començant per l’alcalde, Marc Aloy. Però faltava el més important: no hi eren tots els equips, ni tot el públic, l’ànima de la festa. Un dels organitzadors va explicar a un dels representants polítics que «ahora no alcanza» per poder iniciar l’acte inaugural. Calia esperar.

En els ritmes d’aquestes autoritats, però, hi ha un element que es diu «agenda» i, per això, l’alcalde de la ciutat, després de donar suport a l’organització, fer-s’hi una fotografia oficial i prometre que hi tornarà en un altre moment a veure-hi partits, va haver de marxar perquè tenia un altre acte. És un altre ritme.

Festa constant

Però encara que no hi hagués futbol, i l’acte inaugural no pogués començar per falta de quòrum, la celebració era constant. En molta part, gràcies a la feina de l’animador, Jorge Eliecer Pulido, que amb la gràcia que li dona el seu origen colombià manté animada tota la graderia. En aquesta, la fanaticada peruana va ser ahir una de les més sorolloses, segurament alegre pel triomf de la seva selecció a la Copa Amèrica la matinada anterior. Al seu voltant, la boliviana i l’equatoriana. Aquesta última veia els seus jugadors com s’escalfaven abans de jugar el primer partit del campionat contra el Marroc.

Marroquins neerlandesos

La gran quantitat de manresans arribats del país nord-africà dona per construir més d’una formació. Per això, i aprofitant la categoria de veterans d’aquesta edició del Mundialet, una colla d’ells s’ha comprat unes samarretes Adidas de color taronja i seran representants dels Països Baixos en el torneig. Aquí el que compta és passar-ho bé i recuperar les sensacions que la pandèmia no van deixar viure el 2020.

Passades per pocs minuts les sis de la tarda, ya alcanzaba. El ritme constant de les bachatas i els ballenatos va deixar pas als parlaments de les autoritats, amb la presència de presidents d’equips de la comarca (Gimnàstic, Castellgalí, Sallent, Balconada i PI Puig). Després dels himnes, Marroc i Equador, primer, (9-1) i Senegal i Bolívia (0-1), després, van arrencar a jugar. Els comptes d’Instagram i Facebook de Mundialito Manresa, portats pel periodista colombià Gianni García, ho seguiran tot. I amb molt de ritme.