El pierenc Toni Bou continua amb bon peu l’intent de sumar el seu quinzè mundial seguit a l’aire lliure, un cop superats els problemes físics en un peroné que el van obligar a passar pel quiròfan fa poc menys de dos mesos. Bou va vèncer ahir, amb molta solvència, en la tercera prova del campionat, a Charade (França). Així, ha guanyat dues de les tres curses disputades fins ara i ja té deu punts de diferència sobre Adam Raga.

A més, el triomf número 220 de Bou en el mundial va venir acompanyat per la segona posició de l’italià Matteo Grattarola, que va igualar amb Raga però que va superar-lo per temps i que, d’aquesta manera, resta punts al corredor d’Ulldecona. L’altre pilot de l’equip Repsol-Honda, el japonès Takahisa Fujinami, guanyador d’una cursa a Itàlia, va ser quart.

Després de vèncer, Bou explicava que «després de cometre alguna errada en la primera volta, la segona ha estat increïble. He fet un cinc molt poc habitual, però més que pels punts ha estat per les sensacions que he tingut. M’he sentit competitiu amb els canvis en la moto i tot ha funcionat». La propera cita serà el 21 i el 22 d’agost a Sant Julià de Lòria.