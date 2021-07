Esther Guerrero va batre ahir a Estocolm, en la Bauhaus Galan de la Diamond League, la seva millor marca personal dels 1.500 metres i va exhibir un excel·lent estat de forma per als Jocs Olímpics de Tòquio. La banyolina que entrena el tècnic manresà Joan Lleonart, just una setmana després de proclamar-se campiona estatal de la distància, va baixar per primer cop de 4.03 i es va situar en la quarta posició de la cursa, i del rànquing espanyol de la història, amb un registre de 4.02.41.

Guerrero tenia una millor marca personal de 4.03.13, que va signar fa un any precisament al mateix estadi olímpic de la capital sueca, on ahir només va ser superada en la cursa del quilòmetre i mig per l’etíop Diribe Welteji (4.00.68) i les nord-americanes Shannon Osika (4.00.93) i Helen Schlachtenhaufen (4.01.90). Divendres, Guerrero competirà al míting de Mònaco.